Pastelsed värvitoonid ja romantilised lillemustrid! Rannarõivaste trendid, millega saabuval suvel kaasa minna

Sel aastal on moes nii mitmed erinevad lõiked ja kangad, et ei teagi, milliseid esimesena kanda. Moes on näiteks bikiinitopid ja trikood, mille puhul üks õlg on täielikult paljastatud, aga ka 70ndate lillemustrid ja boheemlus. Kui oled armastad tütarlapselikku stiili, kanna puhvvarrukatega bikiine, kui sportlik, eelista rannarõivaid, millele on lisatud sportlikud paelad.