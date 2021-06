Seitse väärtuslikku õppetundi

Tulevase abikaasaga julges Jaanika juba teisel kohtingul võtta teemaks selle, mida nad mõlemad tõsiselt suhtelt ootavad. “Enam ma ei kartnud avameelsust. Olin õppinud, et sobimatuse korral ei maksa head nägu teha ja maske kanda ning õige kaaslase leidmiseks tuleb lihtsalt olla see, kes oled. Kui suhtes on midagi, mis kohe üldse ei sobi, pole mõtet enesele valetada, et see kuhugi kaob.” Oma tormilisi kahekümnendaid kujundanud suhete tõttu pole Jaanika meestes sugugi pettunud – seitset luhtunud suhet peab naine väärtuslikeks õppetundideks.

Loe, Jaanika kogemusi, mida aastate jooksul andsid talle erinevad suhted: pisut liiga ebakindel mees, üpris domineeriv mees, täitsa edev mees, tõeliselt romantiline mees, salasõltlasest mees ja päriselt hooliv mees.