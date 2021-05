KW Hambakliinik: hambasse täidise asetamine ei ravi ju haigust

Hambale on kahtlemata parim, kui seda puurima ei pea. On laialt levinud väljend, et hambaarsti juures tuleb hambaid korda tegemas käia. See on vigane väide, sest hambasse täidise asetamine ei ravi ju haigust. Kui nael autol rehvi katki teeb ja me selle ära lapime, aga oma õuetee pealt teravaid naelu ära ei korja, siis võib kindel olla, et õige varsti on rehvides uued augud. Samamoodi on loogiline, et uute hambaaukude vältimiseks tuleb kaariesehaiguse põhjustega tegelda.

Auk hambas on kroonilise mittenakkushaiguse sümptom. Ütlen nüüd keeruliselt, aga katsuge see lause vastu pidada. Niinimetatud hambaauk tekib olukorras, kus tasakaalust väljas bakterikoosluse piimhape on aastatega hambavaaba alt hambaluu õõnsaks määndanud ja ühel hetkel murdub email hamba pealt ära. Inimene tunneb keelega teravat hambaserva ja pöördub hambaarsti poole jutuga, et ta hambasse tekkis auk.

Tegelikult on kaariesekahjustus väga aeglase mineraalainevahetuse tagajärg. Võib öelda, et auk hambasse hakkab tekkima kohe hamba suhu lõikudes ja kahjustus kasvab vanuse lisandudes suuremaks, kui inimene ei hoia kontrolli all kaariesehaiguse põhjust. Kaariese põhjuseks on aga suu ökosüsteemi häire, mille põhjustab liiga energiarikas toit. Peab ütlema ka seda, et algusjärgus kaariesekahjustus paraneb iseenesest sülje mineraalide toel, kui inimene selleks oma suus võimaluse loob. Kuidas seda võimalust anda, sellest natuke hiljem.

Põhimõtteliselt saab kaariesekahjustuse ärahoidmist võrrelda kaalujälgimisega, kus tulemuse saavutamiseks tuleb põhjusega tegeleda. Ja selleks on muidugi lisaks probleemi teadvustamisele vajalik ka enesedistsipliin.