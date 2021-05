Üllatav sõna, mida prints Philip pidas 73 aasta pikkuse õnneliku abielu vundamendiks

Schroederi kolleeg David Jenkins lisab, et tasuks mõelda, milline on teie abielu, kui te ei tolereeri teineteise kiikse. "Peaaegu kõik, millele mõtled - süüdistamine, hukkamõist, vastikustunne - viib põhjuseni, miks inimesed kannavad sageli lahendamata konflikte endaga kaasas," sõnab ta.

Samas on Jenkinsi sõnul olemas üks kriitiline detail, mis on veelgi olulisem, kui tolerantsus: see peab olema seotud aktsepteerimisega. "Tolerantsus tähendab, et sa kannatad teise inimese juures midagi, mis sulle ei meeldi, aga aktsepteerimine tähendab, et sa unustad igasuguse hukkamõistu ja võtad inimest sellisena nagu ta on."