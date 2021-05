Kristel Kruustük: kui naised hakkavad genereerima oma perspektiivist lähtuvaid ideid, võib saabuda järgmine majanduskasv

Kuigi tarkvaratestimisettevõte Testlio asutasid Kristel ja Marko Kruustük koos, on teadliku otsusena ettevõttega pildis põhiliselt Kristel. Üheks põhjuseks ka see, et Kristelil on võim julgustada naisi, ja seda on meil ühiskonnana väga vaja, kirjutab värske Pere ja Kodu.