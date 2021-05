Keit Pentus-Rosimannus avaldab, mis on tema ja abikaasa Raini suhte kuldreegel

Ühtegi tõelist tüli, nii et üks või teine oleks tagantkätt ust paugutanud, polevat Rosimannustel olnud. “Eks tummfilmi on ikka ette tulnud, aga et keegi oleks väga kõva häälega kärkinud, seda pole kunagi olnud. Igasugu mõttetuid väikseid nääklemisi ja õiendamisi on aeg-ajalt ikka. Kui 22 aastat koos elada, siis on ilmselt normaalne, et teinekord ajavad igasugu pisiasjad närvi — kes on kapiuksed lahti jätnud, kes jätab kogu aeg juhtmed vedelema ja nii edasi,” loetleb Keit abielu erinevaid toone. “Aga sealsamas kõrval on ka väga palju teistsuguseid pisiasju — üks on söögi valmis teinud, kui teine rampväsinult koju jõuab, teine on teisel päeval toas korra taastanud ja lilled vaasi sättinud. Lõpuks loeb ikka see, et meil on teineteisega väga hea koos olla.”