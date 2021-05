Mehed räägivad ausalt ja avameelselt, mida nad naiste "kehavigadest" tegelikult arvavad

1. Sinu käed

“Ma ei näe kunagi sinu “rasva” või “vormist väljas” käsivarsi — aga on selge, et sina näed neid iga päev ja iga sekund. Mehed on lihtsad tegelased. Meil on teatud kategooriad ja nende hulka ei kuulu “käte mees”. Meile meeldivad rinnad, pepud, jalad. Seega, kas ma muretsen su käsivarte või põlvede või käte pärast? Ei. Ma vaatan vaid su rindu ja peput.”

2. Sinu kõht

“Olen aus — kui su kõht on ülejäänud kehaga proportsioonis, on see täiesti okei. Kui naisel on õllekõht, siis tuleb tunnistada, et see võib olenevalt su kehast olla ebaatraktiivne, aga sageli ei ole see nii. Me kindlasti ei taha naist, kes ei hoolitse oma keha eest, aga me pole nii kriitilised nagu sa arvad.”

3. Su kehakuju

“Mõnele mehele meeldivad ülipeenikesed naised ja teistele jälle kurvikad naised. Maailmas on mehi, kes ihaldavad väga erineva kehatüübiga naisi.”

4. Su rinnad

“Maailmas on mehi, kellele meeldivad igasugused rinnad. Erinevas suuruses, suurte nibudega, väikeste nibudega, suured, väikesed, täidlased… See, mida sa ajakirjadest näed — prinkis ja täiuslikult ümarad -, pole see, mida sa päriselus näed.”

5. Su tselluliit

“Tselluliit on väga tavapärane, me teame seda. See on nagu soomus, mis tekib vananedes naise kehale. See on normaalne. See pole probleem, sama kehtib venitusarmide kohta. Mehed, kes me istume siin suurte kõhtudega — kes oleme meie, et sind hukka mõista?”

6. Su kehakaal

“Pikad naised tunnevad, et nende kõrvale sobivad vaid mehed, kes on neist veelgi pikemad. Ja mõned mehed tahavad väiksemaid naisi, et end ise võimsamalt tunda… aga paljudele meestele meeldivad pikad naised. Ma ei ole vist kunagi mitte rääkinud ühegi naisega seetõttu, et ta oli hullumeelselt lühike või pikk või midagi sellist.”

7. Su puusad