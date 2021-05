FOTOD | Milline näeb sinu keha välja enne ja pärast söömist? Üks naine jagab paljastavaid fotosid

24aastane Clara postitab sotsiaalmeedia kanalitesse näiteks pilte ja videosid sellest, milline näeb tema keha välja samades riietes enne ja pärast söömist. Selle asemel, et enda täis mugitud keha kritiseerida, kirjutab ta postitustele juurde hoopis midagi julgustavat, näiteks: "Toit võib olla nii nauditav, aga lõpuks on selle eesmärk teenida keha." Ühes teises videoklipis räägib ta, et tema välimus on tema kõige igavam omadus, lisades: "Mul on nii palju teisi imelisi omadusi, aga surun need alla, kui olen näljane ja vihane."

Mitmed Clara jälgijad on teda kommentaariumis kiitnud ja tänanud. "Need on mu lemmikvideod. Ma ei ole end punnis kõhu tõttu enam nädalaid ebakindlalt tundnud," kirjutab üks. "Sinu videod inspireerisid mind taas korralikult sööma," lisas teine.

Clara, kes on ise toitumishäiretega võideldnud, teab, kui olulised on sõnumid, mida ta teistele ebakindluse käes kannatavatele inimestele jagab. "Ma kannatasin anoreksia all, mida süvendas idee, et kui sõin midagi enne mõnda üritust/piltide tegemist/bikiinide kandmist, oli mul kõht punnis. Reaalsuses oli aga iga päev mõni sündmus, mis põhjustas sümptomite süvenemist," avaldas ta Buzzfeedile. "Mul kulus väga palju aega, et oma keha austama hakata ja austus tuli enne enesekindlust."