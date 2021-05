FOTOD | Glamuur ja elegants ei ole maailmast kadunud! Kodumaine moemaja tuli turule üliluksuslike kodurõivaste kollektsiooniga

Kollektsiooni loomisel on kasutatud eksklusiivset venivat siidi kangast, millest valmistatud rõivastega on võimalik tunda end mugavalt ent samas saavutada luksuslik välimus. “Suur rõhk meie toodete puhul on kantavusel ja stilistikal, mistõttu jagame oma sihtgrupile ka üha enam nippe, mil moel meie rõivaid nutikalt kombineerides ja aksessuaare lisades võimalikult palju ning erineval moel ja kaua kanda saaks,” kommenteerib Mariliis.

Kuna tänases muutuvas maailmas on inimeste töö suures osas kodukontorisse kolinud, sai just klientidega vesteldes selgeks, et naistel esineb vajadus rõivaste järele, millega end koduses keskkonnas mugavalt tunda, kuid Zoomi koosolekute ajal ka hea välja näha.

“Mulle tuli loungewear´i kollektsiooni loomise idee pärast seda, kui olime ühe pikaajalise kliendiga lennutanud mõtteid ideaalsest hommikumantlist, mida saaks ka kleidina kanda. Eesmärgiks sai sealhulgas luua ka pükstest ja pluusist koosnev komplekt, mis ei mõjuks kui järjekordne pidžaama, vaid oleks glamuurne, elegante ja šikk — puhtalt seepärast, et kuulsin väga palju, kuidas hommikul ärgatakse ning pidžaamas arvuti taha istutakse. Mina isiklikult väärtustan seda, et peame end igapäevaselt hästi tundma ning usun, et rõivastel on meie emotsioonidega otsene seos — välja veninud pidžaamas arvuti taha istumine ei anna kindlasti sama tunnet, mida tekitab kvaliteetse siidi pehme puudutus nahal. Loungewear’i kollektsiooni disainides pidasin silmas, et tooteid oleks võimalik kombineerida ka paljude teiste juba garderoobis olemasolevate rõivaesemete ning aksessuaaridega, muutes nad hõlpsalt pilkupüüdvateks komplektideks eri situatsioonides.”, räägib Mariliis. “Aasta algul tulime välja ka kapselgarderoobi kontseptsiooniga ning sellega seoses loon uusi tooteid lähtuvalt ideest, et igal naisel oleks võimalik omada oma isiklikku ideaalset kapselkollektsiooni. Nii täiustangi Marimo tootevalikut seda perspektiivi silmas pidades.”