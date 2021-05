KAHEKSA kindlat märki, mis näitavad, et olete kallimaga valmis abieluranda sõudma

Ehkki abiellumiseks ei ole parimat aega ega vanust, on tõestatud, et inimaju areneb täielikult välja alles 27. eluaastaks. Ja samuti ei ole hea mõelda abiellumise peale, kui suudad vaevalt iseennastki rahaliselt ülal pidada. Seega tasub ära oodata, et aju oleks täielikult välja arenenud ja pangakontol kindel tagala.

Tead, kes sa oled

Oled sa kindel, et tead täpselt, kuidas reageerid rasketes olukordades? Mida teed ja kuidas käitud, kui kõik ei lähe täpselt nii, nagu sina soovid? Kas oskad kompromisse teha? Kõikidele nendele küsimustele on vaja vastused leida enne abiellumist. Muidu tekivad tülid kergesti ja võid avastada, et oled ise süüdi oma abielu lagunemises.

Te mõistate teineteise armastuse keeli

Väidetavalt eksisteerib viis armastuse keelt, neist on pikemalt kirjutanud Gary Chapman raamatus „Armastuse viis keelt”. Nendeks on tunnustussõnad, kvaliteetaeg, kingituste saamine, teenimiskunst ja füüsilise puudutuse keel. On väga oluline, et oleksid kursis enda ja partneri armastuse keelega, sest vaid nii saate teineteisele pakkuda seda, mida teine tõepoolest vajab,

Suudad konflikte lahendada ja mõistlikult argumenteerida

Kui teie suhtes on pidevalt draamad ja tülid, mis jäävad õhku rippuma, te ei suuda lahendusi leida või üks teist „plahvatab” tülitsemise ajal, ei ole te kahjuks abieluks valmis. Konfliktide lahendamine ei ole oskus, mis tekiks iseenesest ja kui sul see hetkel puudub, tegele sellega, mitte valgest kleidist unistamisega.

Olete ühel nõul kolme teemaga — raha, religioon ja seks

Ehkki suur osa eestlastest on ateistid, on siiski oluline religioonist rääkida, et kallima uskumused ei tuleks sulle üllatusena. Sama lugu on raha- ja seksiteemadega. Kuidas suhtud raha kulutamisesse ja kogumisse sina ning kuidas tema? Milline on lugu sekseluga, kas te leiate nendes teemades üldse ühise keele?

Olete koos kogenud tõuse ja mõõnu