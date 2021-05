Tuleb tuttav ette? Need märgid viitavad, et teil on kallimaga tõsised suhtlemisprobleemid

Üks kallimatest peab alati võitma

Ära ütle: Sinu arvamus on vale ja kõik! Kas sa tõesti ei mõista, et see kõik on täiesti vale?

Ütle pigem: Ma tahaksin rohkem sinu mõtete kohta kuulda, et sind paremini mõista. Saan aru, et sinu lähenemisviis on minu omast erinev.

Pidev süüdistamine ja mõnitamine

Ära ütle: Meil on jälle arved maksmata ja kuupäev on möödas — kui sa oleksid targem ja parema töökoha peal, ei leiaks me end kogu aeg sellest olukorrast.

Ütle pigem: Meil on arved maksmata. Mis oleks, kui istuks sel nädalavahetusel koos maha ja vaataks oma rahalisele seisule otsa ning otsustaks ühiselt, kuidas kulusid vähendada?

Positiivse lähenemisviisi asemel kasutate kriitikat

Ära ütle: Sa oled egoistlik ja sa ei arvesta minuga mitte kunagi. Sa ei suutnud end isegi nii palju kokku võtta, et anda mulle teada, et sa jääd jälle hiljaks!

Ütle pigem: Ma saan aru, et tee peal võib juhtuda ootamatusi, kuid mulle teeb haiget, kui sa ei anna mulle oma muutunud plaanidest teada. Ma hindaksin väga, kui annaksid mulle kiire sõnumi või kõnega muudatustest märku.

Väldite silmkontakti ja puudutusi

Mõttetu lähenemisviis: Ma pööritan sinu suunas silmi, et anda sulle märku sinu nõmedast käitumisest ja nõmedast iseloomust.

Kuidas saaks paremini: Proovin anda endast kõik, et kallistused ja käest kinni hoidmised saaks jälle meie igapäevaelu oluliseks osaks. Ma tean, et kallima puudutamine on tähtis ja aitab meie suhet parandada.

Tegeled kallima kuulamise ajal mitme asjaga

Mõttetu lähenemisviis: Las ta räägib siis, ma võin ju poole kõrvaga kuulata ja samal ajal ka muude asjadega tegeleda. Mul ei ole nii palju aega, et tema pidevat jauramist kuulata.

Kuidas saaks paremini: Ma tean, et teise inimese ärakuulamine on tema jaoks oluline. Ma võtan teadlikult selle aja, et täielikult tema jaoks kohal olla, analüüsida tema juttu ja aidata vajadusel kaasa mõelda.

Passiiv-agressiivne suhtlemine

Ära ütle: Sa teed alati kõige valesti ja sa oled kohutav kallim! Mida sa sa õige arvad endast?