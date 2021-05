Kristjan Jõekalda heast sõbrast Jaagup Kreemist: see mees tõmbab minu energiad ka käima

Väga põnev tegelane on ka Laetud Akuga Jaagup! Muudkui säriseb ja põksub, üleni ideedest pulbitsedes. Täiesti uskumatu, kui palju on temas energiat! Nagu mingi tuumareaktor oleks selles mehes peidus. Oma plaane suure põnevusega lahti rääkides ei lase ta end minu haigutustest, tuimast reageeringust ega tühjast pilgust üldse segada. Ta otsib kogu aeg võimalust millegi tegemiseks ja teeb need asjad ära ka. Kiiresti. Minuga võrreldes on Jaagupis ikka metsikut hoogu, näiteks kui helistame, väljendub see lausejupis: “…nüüd ma sain selle asja valmis ja siis tegin veel seda, praegu on plaanis niisugused projektid, vahepeal põen selle koroona ruttu ära, seejärel lähevad kohe käiku need asjad…” See kõik on ühes lauses — kuulan, ei liiguta ise lillegi, aga tunne on selline, nagu oleksin ka ise midagi korda saatnud. See mees tõmbab minu energiad ka käima ja on hea, kui on selline sõber.”