Kümme põhjust, miks peaksid tõsiselt kaaluma menstruaalanumale üleminekut

1. See on palju mugavam

Menstruaalanumat on väga lihtne kasutada, kui sellega ära harjud. Harjumine võib võtta üks, kaks või isegi kolm kuud, kuid kui see töötab, siis ei soovi sa sellest enam loobuda. Lihtsalt sisesta anum tuppe, eemalda, tühjenda, pese ja KASUTA UUESTI. Kuutopsi ei ole kandes tunda ja võid seda kanda nii öösel kui ka päeval kuni 12 tundi järjest – olenevalt verekogusest! Kas pole mitte võrratu?

2. Muretud päevad – ei mingeid lekkeid

Oleme kõik seda kogenud. Kui tampoon saab täis, siis hakkab see lekkima. Nii häiriv. Korralikult sisestatud men­struaalanum, mis on tupes lahti klõpsanud, ei leki, kuna on paigaldamisel vaakumisse tõmmanud. Seega ei pea sa muretsema. Kui koged lekkeid, siis tuleneb see pigem sellest, et anum ei klõpsanud korralikult lahti või kasutad vale suurust.

3. Kaitsed oma keha kahjulike kemikaalide eest

Kas oled mõelnud, mida sisaldavad tampoonid ja sidemed? Paljud neist sisaldavad kemikaale, nagu liim, parfüüm või isegi kloor, ja paneme selle oma keha sisse! Menstru­aalanumad on tehtud 100% meditsiinilisest silikoonist, mis tähendab, et lisatud ei ole mitte midagi kahjulikku. Tampoonid ei ima mitte ainult verd, vaid ka loomulikku ja vajalikku vedelikku, mis peaks tupes olema. See võib viia kuivuse ja ärrituseni ning põhjustada isegi allergilist reaktsiooni. Menstruaalanumad koguvad vaid vere, jättes tupe mikrofloora puutumata.

4. Aitad ka keskkonda

Kas teadsid, et menstruaalanumad võivad kesta kuni kümme aastat!? Mõtle, kui palju tampoone ja sidemeid kasutad vaid ühe menstruatsiooni jooksul, ning korruta see kõikide aastatega, kui sul menstruatsioonid toimu­vad. Üks naine kasutab oma elus keskmiselt 11 000 sidet ja/või tampooni. See on üpris oluline kogus prügi ühe inimese kohta! Tehes säästvama valiku, nagu kuutops, vähendad oluliselt oma isiklikku mõju keskkonnale.

5. Säästad raha