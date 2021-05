Pidusid ja seltskonda armastav Liilit Kirss: pandeemiaga saabus mu ellu väikestviisi error

Kui varem oli mu kalendris iga päev mingi isiklik või avalik sündmus, siis viimasel aastal puhub seal tuul. Kas ka teil on tunne, et vahepealne koroona-aasta oleks nagu vahele jäänud? Minul küll on.

Võimatuna tundunu sai võimalikuks

Elus on vähe neid hetki, mille kohta inimesed mäletavad veel aastakümneid hiljem, mida nad tegid ja kus viibisid, kui see juhtus. Näiteks 9/11, pronksöö või hoopis pandeemia esimene päev. Midagi, millesarnast pole meie generatsioon veel kunagi kogenud...

Jah, mäletan täpselt seda päeva, kui kogu seltskondlik lõbu, üritustel käimine ja sotsiaalse elu planeerimine hetkega otsa sai. Olin parasjagu meele­olukal Polhem PRi pressi­peol, kus traditsiooni­liselt tutvustatakse uusi hooaja­tooteid ja moetrende, mis kohe-kohe maailma vallutavad. Mõnel kiiremal meist oli tol päeval isegi neli säärast sündmust graafikus – eri paikades, eri aegadel. Enne pandeemiat oli see ju täiesti tavaline rütm. Ürituste vahele pidi mahtuma ka nende sotsiaalmeedias kajastamine ja osavamatel muidugi lisaks outfit’i vahetus.