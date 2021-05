SUUR VITAMIINIGIID | Talvega oleme kasutanud ära eelmisel suvel kogutud vitamiinid ja mineraalid. Mida ja milleks praegu tarbida?

Pika pimeda perioodi jooksul oleme ära kasutanud suurema osa suvel kogutud kehale tarvilikest vitamiinidest ja mineraalidest. Parajas koguses juur- ja puuvilju hõlmava menüüga oleks organismil vajaminevaid vitamiine ja mineraale aasta läbi, kuid paraku on keskmise eestlase talvisel toidulaual rohelist märksa vähem. Kevadise vitamiinikuuriga saame turgutada talvest väsinud keha ning särava ja energilisena suvele vastu minna.

Kevadine ilukuur vitamiinide ja mineraalidega



Väsimus ja kahvatu väljanägemine võib viidata vitamiinipuudusele. Vitamiine on vaja, et organism saaks täistuuridel toimida, ja kuna igal ajal me neid toidust parajalt kätte ei saa, oleks hea organismi kosutada toidulisanditega.

Loos tuleb pikemalt juttu ka magneesiumist ja kollageenist.