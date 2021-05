VIDEO | Oled sinagi peitekreemi seni valesti kasutanud? Üks TikToki kasutaja näitab ette, kuidas see tegelikult käib

Nimelt, lisaks sellele, et peitekreemiga on võimalik peita silmade all olevaid kotikesi või inetut vistrikku, sobib see õigesti kasutamisel ka näokuju modelleerimiseks. Kasutaja Megha Singhi on saanud TikToki platvormil hiljuti üsna tuntuks ja seda tänu videole, kus ta õpetab kasutama peitekreemi just sel eesmärgil. Vaata videost, kuidas see tema sõnul käib.