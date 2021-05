LUMMAVAD FOTOD | OmaMood moeetendus toob publikuni traditsioonilise käsitöö väärtused modernses võtmes. Suur ülevaade kollektsioonidest

Selle kollektsiooni valmimiseks kulus ka tavapärasest rohkem aega, sest zero waste põhimõtteid järgida on väga ajamahukas, sest linane kangas vajab enne lõikamist ja õmblemist ettevalmistust (pesu ja triikimist). Teisest küljest oli mul jälle rohkem aega, et mõelda detailidele ja iga eseme valmimisele.

Valisin selle kollektsiooni jaoks puhta linase ja linasesegused kangad, mis on valmistatud Leedus. Tänasel päeval on linane üks kõige jätkusuutlikumaid materjale kangatööstuses. Kohalik tootja aitas mul vähendada ka läbi transpordi minu tegemiste jalajälge.

3. Milline võiks mood olla 21. sajandil?

Täna on üsna raske midagi ennustada, sest asjad muutuvad väga kiiresti ja oleme alles sajandi alguses, aga mõned suured trendid on juba esile tulnud. Mingil põhjusel on need, vähemalt minu arvates, kõik seotud jätkusuutlikkusega. Paljud moefirmad on juba lubanud pühenduda jätkusuutlikule moele ning olenemata sellest, kas nad seda päriselt ka teevad, usun, et juba see on hea samm, sest see suurendab tarbijate teadlikkust ja paneb neid iseenda tarbimisele rohkem tähelepanu pöörama.

Sotsiaalmeedia poolt mõjutatud digitaalne mood on samuti üks arenev trend, millel on oma nišš ja kasvupotentsiaal. Mõned moetööstuse osad võiksid vabalt liikuda füüsilisest digitaalseks, pakkudes teistsugust teenust ja väärtust. Näiteks, kui vajad pildistamisele või enda näitamiseks sotsiaalmeedias kindlaid rõivaid, oleks kindlasti jätkusuutlikum kasutada selleks filtrit või lisada digitaalne fail pildile, mitte osta või rentida rõivast kõigest üheks kasutuskorraks.

Lisaks huvitun ma väga biokangastest. Loodan, et lähitulevikus asendavad need naturaalse karusnaha ja nahksed tooted, mis on sama hea või isegi parema kvaliteediga. See oleks väga suur samm jätkusuutlikuma ja eetilisema moe poole. Lisaks võimaldaks see võtta kasutusele uued disainilahendused ja kohandamisvalikud.

Vilve Unt ja Ulvi Kangru kollektsioon “ÄÄREMAA…”

1. Millised märksõnad ja miks iseloomustavad kõige paremini teie loomingut?

Loomingut teen iseenda jaoks, hoiab vaimu värske. Kui oled moeloomingut üle 40 aasta teinud, siis on see lihtsalt üks osa igapäeva tegemistest. Värvide ja mustrite kombineerimine ja harmoonia leidmine selles mängus on oluline.

2. Kuidas teie moeesemed sünnivad?

Uue moekollektsiooni tegemine on pikk protsess, et mõnest mõttevälgatusest lõpptulemus sünniks ja tervikpilti tuleb distantsilt vaadata, et tajuda värvi, mustri, materjali ja disaini kooskõla.

3. Milline võiks mood olla 21. sajandil?