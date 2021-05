Justin Petrone: küsisin geimeestelt, mis nad minust arvavad. Vaatasid mind, sosistasid ja siis naersid...

Meie seltskond koos­nes minust ja mit­mest meie Suur­britannia büroo kolleegist, nende seas tegevjuht Nicola ja finantsjuht Martin. Kohtusin Martiniga konve­rentsi check-in’is, kus ta andis parasjagu telefonis oma kallimale Alexile teada, et ta on turvaliselt kohal ja helistab talle varsti tagasi. Martin nimelt on Alexiga abielus ja nad mõlemad on mehed. Kuna kõik teised meie kolleegid olid heterod ja naissoost, tähendas see, et ma olin ainus inimene, kellele selles seltskonnas naised meeldisid. Huvitav kogemus!

Iga õhtu Göteborgis kujunes järjestikusteks restorani- ja baarikülastusteks; rohkem alkoholi oli alati vaid sõrmenipsu kaugusel. Just selles Skandinaavia miljöös hakkas 50aastane ja prillidega heatujuline Martin oma lugusid pajatama. Tema “ärkamine” toimus avalikus meeste tualettruumis millalgi 1970ndatel. Ta oli nii umbes seitsmene.