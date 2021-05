FOTOD | Neid trende aina tuleb: kolm 90ndate ja nullindate moesuunda, mis on nüüd taas popid

Kalamehemütsid ja madala värvliga teksapüksid, nabapluusid ja koletossud — nii mõnigi 90ndatel ja nullindatel popp olnud moetrend on tegemas Vanilla Ninjalikult comeback’i. Need on veel kolm tolleaegset moesuunda, mida järgida.