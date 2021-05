Üllatav tähelepanek: feministidest meestel on võimalik kogeda seksi ajal palju intensiivsemat naudingut. Kuidas?

Kanadas viidi täiskasvanud heteroseksuaalsete meeste seas läbi uuring, kus esitati küsimusi isikliku seksuaalse käitumise, seksuaalse ajaloo ja poliitiliste ning sotsiaalsete väärtuste kohta. Selgus, et vaid 22% vastanud meestest olid feministliku mõttelaadiga. 60% vastas, et nad ei ole feministid ja 18% ei olnud selles kindlad. Ja nagu ka varasema uuringu puhul, mis viidi läbi feminismi tunnistavate naiste seas, selgus ka praeguses uuringus, et feministlikutel meestel on suurem haridustase.

Uuringu tulemustest lähtub, et jah. Mehed, kes identifitseerisid end kui feministe, olid olnud oma naisega rohkem ja tihedamini nii oraalses kui vaginaalses vahekorras, võrreldes meestega, kes oma hinnangul ei ole feministid. Samuti selgus, et feministidest mehed ja need, kes ei olnud oma vastuses kindlad, said tegeleda rohkem ka oma naise rindade hellitamisega. Selgus ka oluline tõsiasi — sama grupp mehi, ehk feministid ja need, kes polnud vastuses kindlad — üllatasid oma sõnade kohaselt partnerit tihti oraalseksiga. Seda on tähtis märkida, sest tänu oraalseksile ja klitoriaalsele stimulatsioonile on enamikul naistel võimalik jõuda orgasmini. Pelgalt vaginaalse suguühte ajal on orgasmini jõudmine palju raskem.