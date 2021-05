Liighigistamist on võimalik edukalt ravida

Liighigistamise tõttu ei saa inimesed kanda seljas alati neid rõivaid, mida nad sooviksid, selle asemel tuleb langetada valik riietuse materjali ja värvi ehk selle järgi, kuidas higistamine vähem välja paistab. Nii langeb materjalivalikust välja näiteks siid ning välditakse eredaid toone, eelistades vaid musta ja valget. Sel puhul kantakse sageli kaasas ka vahetusriideid, et ei peaks päev läbi märgade riietega olema.

Mis selle põhjused on?

Üle keha higistamise põhjuseid võib olla mitmeid. Kõige populaarsemateks nendest on kasvajalised haigused, ainevahetushäired, suhkruhaigus, kilpnäärme haigused, neuroloogilised haigused, nakkushaigused, paanikahood, rahutus või lausa ravimid. Sellistel juhtudel tuleb ravida algpõhjust, mitte liigset higistamist. Paikse (kaenlaalused, peopesad, tallad) liighigistamise põhjused on teadmata, seda seostatakse rohkem emotsionaalsete mõjuritega.

Esmavalik on antiperspirandid – higistamist pidurdavad vahendid (erinevalt deodorantidest, mis peidavad lihtsalt higi lõhna). Kui antiperspirandid ei ole kahenädalase kasutamise jooksul efektiivseks osutunud, on järgmine samm botuliiniga ravi.



Mis on botuliintoksiin?