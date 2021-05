VIDEO | Peatoimetaja soovitab: 5 põnevat lugu, mida värskest Annest & Stiilist lugeda

12 lk mahukas galeriiloos peatume viie erinevas pikkuses ja kaalus naise keha lugu. Aga see ei ole järjekordne lugu sellest, kuidas kaalus alla võtta, vaid sellest, kuidas naised end oma kehas tundma on õppinud. See on lugu aktsepteerimisest, enda keha väärtustamisest ja enese vastu veidi parem olemisest.