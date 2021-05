FOTOD JA VIDEO | BRAND NO.8 kevadsuvine moekollektsioon ühendab modernse klassikalise kunstiga

Mõju avaldas Kadrioru muuseumis asuv Milose Venuse skulptuur — kivisse jäätunud jumalanna, mis on Saksa skulptori Karl Vossi koopia 1820. aastal Milose saarelt leitud tundmatu antiikmeistri 2 sajandil eKr valkminud osaliselt säilinud skultuurist.

BRAND NO.8 kollektsiooni kandev osa on ka numbrite maagial ja sellel, kuidas need meie elule mõju avaldavad. Kollektsioonis jookseb läbi number 8, mis on ühtlasi ka lõpmatuse märk. “See on kujund, mis on balansis. Number 8 jookseb tihti läbi BRAND NO.8 rõivaste kandjate ja koostööpartnerite elust,” tõdeb Puzõrjova. Disainer usub, et see number toob õnne mitte ainult temale, vaid ka tema loodud kleitide omanikele.

Kollektsiooni mõjutustest rääkides avab moelooja, et saame küll oma elus üht-teist muuta ja otsustada, aga usub, et palju on ka meie elus ette seatud. “Mis me täna otsustame ja loome, on oluline, et paika sättida oma fookus. Usun, et oluline on lisaks oma tegudele kontrollida ka oma mõtteid — see avaldab meie tulevikule samamoodi mõju. Kui meid miski häirib, siis saame valida, kuidas oma energiat jaotame ja millele seda suuname ning et kas laseme end sellest tasakaalust välja viia või otsustame, et võtame asju rahulikult,” arutleb disainer.

Rõivaste loomise fantaasia on hoogu juurde saanud ka paralleelreaalsuse ideestikust. “Oluline on see, mida me teeme, olles siin ja praegu, aga mujal reaalsustes toimuvad asjad paralleelselt. Kui aimad ja tunnetad, mis tulemas, siis see on hea märk, et oled selles reaalsuses, kus pead olema, tehes õiget asja,” avab Puzõrjova salapärast maailma.

Kollektsioon pakub põnevat silmailu ka uueneneud kangaste näol. “Arendasime ja uuendasime oma monogrammi prindiga kangast, mis kumab läbi ja annab rõivale transparentsust,” ütleb moelooja. Kudumid on kokku sobitatud läbikumavate kergete kangastega, et luua vastandlikkust. Et kontraste veelgi rõhutada, kohtuvad kollektsioonis ka sport ja elegants — õhtukleit sobib kokku isegi nokamütsiga.