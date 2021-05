FOTOD JA VIDEO | Palavalt oodatud moevaatemäng: Tanel Veenre ja Aldo Järvsoo esitlevad oma värskeimat loomingut

Avara lõikega siid armastab ihu, see on tunne nagu oleks alasti aga samas eriti šikilt riides. Värsked kaftanid kannavad endas hipi-vaibi sidudes pastelsed mustrid häbitute neoonvärvidega. Lisaks on moekollektsioonis daamide soovile vastu tulles ka V-kaelusega lõiked. Kõigi suurimaks rõõmus on kleidid endiselt varustatud taskutega.

Kangad voogavad taaskord unikaalsete mustritega, olles prinditud Suurbritannia mainekamas trükimajas. Tanel Veenre lähtub siidrõivaste tootmisel zero waste ehk nullkulu kontseptsioonist: “Me ei telli materjali kunagi lihtsalt meetriga — kõik trükitud detailid on täpselt tootmisprotsessi alguses välja arvestatud. Värvilised mustrimängud jõuavad siidile läbi digitaalse kangatrüki, mis on hetkel kõige keskkonnasõbralikum tehnoloogia kanga töötlemiseks.”



VENUS BELA — graveeritud kividega kõrvaehted, millega saad teha head ka Läänemerele

Uut siidkollektsiooni on kaunistamas muinasjutuline 12-st mudelist koosnev “Venus Bela” ehteseeria, kus hõbedast teokarbile annavad hinge merekarbikujulised ehtekivid. BELA on Taneli austusavaldus looduse ja kevade ilule. “"Venus Bela” on ood poolvääriskividele, mis graveeritud ühekaupa minu näidiste järgi. Selles seerias on juugendlikku ilu, mis mind alati mõjutanud,” sõnab ehtekunstnik.

Venus Bela hõbedetailid on 3D prinditud Eestis eetilisest hõbedast. Kollektsiooni vääristavad ehtekivid on Tanel Veenre jooniste järgi valmistatud Indias, kus on aastasadu vana kivide töötlemise traditsioon. Taneli sõnul on käsigraveering ainus viis, et saavutada lõpptulemus, kus merekarp peegeldub värvilistes poolvääriskivides. ““Bela” teokarbi-kujulised kivid on käsitsi graveeritud — nõnda valmistatud kive kohtab muidu vaid kõrgmoe ehetes, kuna iga kivi voolimine on erakordselt ajamahukas”.