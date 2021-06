Tegijate T-särgid

Siin nad on: Eesti ägedaimate T-särkide autorid, seljas omalooming. Mille poolest erineb nende T-särk kõigist teistest maailma T-särkidest? Miks me ülepea armastame T-särke? Missugused on T-särkide tootmisega seotud sügavamad murekortsud? Ning muidugi: kui innukalt kannavad T-särke disainerid ise?