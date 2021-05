Väärt kraam, mida sa enam ei vaja, peaks prügikasti asemel jõudma hoopis nendesse kohtadesse

Riiete puhul on ilmselt kõige rohkem valikut, mida kõike nendega teha võib. Mina isiklikult olen esimese asjana pannud korralikud riided müüki — Facebook Marketplace’i, Yagasse ja Basaari. Väga paljud riided on läbi selle endale uue kodu leidnud. Need, mis ei ole, olen viinud Uuskasutuskeskusesse, kus need kindlasti üks hetk endale uue omaniku leiavad. Lisaks Uuskasutuskeskusele on muidugi võimalik viia riided ka näiteks Humanasse, Sõbralt Sõbrale poodi, Aarete Laekasse ja kaubanduskeskuste juures asuvatesse riidekonteineritesse.

Valik, mida ma veel kasutanud ei ole, on annetamine. See on super variant, kui riideid on suures koguses — näiteks erinevaks tarbeks ühes suuruses riided naistele, meestele ja muidugi ka lastele. Kindlasti tuleb täpsemalt uurida, kas neil on riideid vaja, kui on soovi annetada riideid näiteks naiste varjupaigale või mõnele teisele turvakodule. Kui soovid annetada riideid mõnele neid vajavale perele, on selleks olemas Facebookis mitmeid heategevusgruppe, neist ilmselt enim tuntuim MTÜ Heategevus Eestis. Selles grupis on kõik väga hästi organiseeritud — igas maakonnas on üks administraator, kes on kontaktis abivajavate peredega. Nii on kindel, et asjad jõuavad ka päriselt abivajajateni. Heategevusega tegeleb ka Aarete Laegas, kuhu saab enda üleliigsed riided anda ja Aarete Laegas annab need edasi abivajavatele inimestele, pakkides ja viies need lausa ise kohale.