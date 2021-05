Muret ei peaks tegema vaid alkohol. Need on maksa NELI suurimat vaenlast

Maks on inimese suurim siseorgan ja jääb kõikidest inimorganitest suuruselt alla vaid nahale. Maks täidab organismis üle 500 elutähtsa funktsiooni. Täiskasvanud inimese maks kaalub umbes 1–1,5 kilogrammi ja see on umbes sama suur kui jalgpall. Kuna maks on organismi loomulik filter ja kaitsja, on maksa tervis ülioluline.