Soome on neljandat aastat maailma kõige õnnelikum riik ja on viis, kuidas eestlased saaksid ka sinna jõuda

Need kolm üldise heaolu taset moodustavad kokku eelduse olla elujõuline ja õitsev. Võtmetegurite tasakaal loob baasi, mis mõjutab positiivselt meie paarisuhteid, üldist õnne, tervist ja töö tulemuslikkust. Ivan T. Robertson ja Cary Cooper Manchesteri Ülikoolist on uurinud tööga seotud õnnelikkust ja produktiivsust ning leidsid, et kui vaimne, füüsiline ja emotsionaalne heaolu on tasakaalus, toob see meile lisaks suurema sissetuleku.

Heaolu ja rahu loovad tasakaalu ka närvisüsteemis. Kui meil on hea olla, väljenduvad meis teistsugused omadused, võrreldes sellega, kui oleme nurka surutud ja stressis. Tasakaalus inimene on mõnusas meelolus ning teistega suheldes lahedam ja vabam.



Eestlaste pidev kiire-kiire ei vii meid õnnelikkuseni

Elus toimib doomino-efekt: kui tööd on palju ja stressitase kõrge, siis esimene, mille arvelt hakkame lõivu maksma, on uni ja füüsiline tervis. Sageli kipume just une arvelt töö jaoks lisatunde näppama. Mida vähem magame ning mida rohkem ja pikemalt teeme tööd, seda vähem jääb energiat värskes õhus liikumiseks. Tõsiasi on aga, et hea uni ja liikumine on peamisi aluskomponente meie õnnetundele. Tegelikult tuleb teha just vastupidi — mida pingelisem aeg on, seda enam peaksime iseenda eest hoolt kandma: korralikult magama ja hoolitsema oma füüsise eest.

Soome on värskes ÜRO õnneraportis juba neljandat aastat järjest esimesel kohal. Eesti on teinud päris suure tõusu ja jõudnud 28. kohale. Esikümnesse, kus asuvad kõik Põhjamaad, on siiski veel pikk tee. Kui võrrelda soomlasi ja eestlasi, siis üheks peamiseks erinevuseks on see, et Soomes on inimestel elu aeglasem. Muidugi on soomlased ka loomult rahumeelsemad, kuid kui Eestis on tavapärane, et lõunapaus jäetakse vahele, et saaks kiiremini ja rohkem tööd teha, siis Soomes sellist asja naljalt ei juhtu. Eestlaste pidev kiire-kiire ei vii meid õnnelikkuseni, peaksime rohkem hindama aeglasemat tempot ja enda eest hoolitsemist.