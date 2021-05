SEKSIHOROSKOOP | Nende kahe tähemärgi esindajad ihkavad kõige enam linade vahel lõbutseda

Pole just väga suur üllatus, et tohutult kirgliku veemärgi esindajad kipuvad olema ka väga kiimased ning kui nad leiavad sobiva partneri, lasevad nad oma metsiku poole valla. Kuna Skorpionid mõtlevad sageli seksile, on tavapärane, et nende kallimad saavad neilt tihti seksikaid sõnumeid, nad teavad kõiki uusimaid sekslelusid ja on valmis poosidega alati eksperimenteerima. Ei mingit igavat seksi.