KLÕPS | Üliarmas detail, mida sa USA esileedi Jill Bideni käekotil esialgu ehk tähelegi ei paneks

Bideni perekonna koertel on seni olnud keeruline eluga Valges Majas harjuda, näiteks on Major esikoerana juba kahel korral kedagi hammustanud. Nüüdseks on ta aga esileedi sõnul pisut rohkem treenitud, et uue keskkonnaga harjuda ja “on väga nunnu, armastusväärne koer”.