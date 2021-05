VIRTUAALNE MOEETENDUS | Tiina Talumehe kontori- ja õhtukleidid on asendunud mugavate igapäevaste puuvillakleitide ja isegi dressidega

Fookus on mugavusel. Kangad on hingavad, kerged ja sageli masinpestavad. Pikee, musliin, siidsatään, villatrikotaaž ja villakrepp on need, mis meie suvises kliimas kihiliselt kantuna täidavad kõik ülesanded ehk on õhulised palava ilmaga ja annavad sooja mereäärseteks jahedamateks suveõhtuteks.