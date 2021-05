Mischa Barton avaldas aastaid hiljem kurva põhjuse, miks ta menuseriaalist "The O.C." lahkus: mul on sellest häbi rääkida

Mischa tunnistas, et jutud sellest, et ta tegelane Marissa kirjutatakse seriaalist välja, algasid tegelikult päris varakult, peale seda kui Rachel Bilsoni tegelane Summer peale esimest hooaega regulaarselt sarjas osalema hakkas, vahendab Buzzfeed.

Mischa lisas hiljem veel, et võttemeeskond oli tema vastu väga õel ja see polnud just ideaalne keskkond noorele, tundlikule tüdrukule, kellest on ootamatult staar saanud.