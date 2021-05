Katrini lugu: mees tuli koju ja teatas, et meie suhe ei toimi. Ta pole keerutaja, ütles otse välja, mis mõtles

Iseendaga silmitsi

Katrini (31) lugu

Juhtus see, mida sisimas kõige rohkem kartsin. Margus tuli koju ja teatas, et meie suhe ei toimi. Ta pole keerutaja mees, ütles otse välja, mis mõtles. Austusest minu ja enda vastu. Siis pakkis asjad ning lausus, et kavatseb kolida üürikorterisse. Ta ei saavat elada elu, milles puudub tema jaoks ehedus. Ma ei olevat tema jaoks õige, kuna oleme liiga erinevad inimesed. Jah, ma sain šoki — see oli liiga ootamatu! Olime juba kolm aastat koos olnud ning minu arvates oli käes aeg päriselt pere luua ja suhtega uuele tasandile areneda. No näed siis, mina eeldasin, et oleme kaua­oodatud etapi lävel, aga Margus tundis, et astub paarisuhtest välja. Ega ma üksinda või meie kassiga ju uuele suhtetasandile ei liigu!

Kui olin toibunud, küsisin Marguse käest, mis tema jaoks suhtes vajaka jäi, et ta lahkub. Kas tal on keegi teine?