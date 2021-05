FOTOD | Need on 7 saabuva suve kõige suuremat kleiditrendi, mis on kõik inspireeritud 90ndatest

Puhvis varrukad, A-lõikelised seelikuosad või kleitide sobitamine ketsidega on üks viis, kuidas moeloojad on muutnud 90ndate kleidid pisut tänapäevasemaks. Tagasi on ka erksavärvilised kudumkleidid, aga mõned neist 70ndatele omase lõike, ühe paljastatud õla või hoopis augukestega, mis paljastavad su päikesest pruuni naha ja muudavad väljanägemise kohe seksikamaks.