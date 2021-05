Kas teadsid, et see, milliste ööriietega sa linade vahele poed, ütleb su kohta nii mõndagi?

Veedame umbes kolmandiku oma eludest voodis, mis tähendab, et täpselt sama palju aega oleme ka oma lemmikpidžaamas. Seetõttu pole üllatav, et see, millise valiku kasuks sa enamasti otsustad, iseloomustab sind päris hästi. Ausalt, küsi oma sõpradelt, mida nad voodis kannavad ja näed, et enamasti suudaksid selle ise ära arvata.