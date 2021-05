Oleme teinud otsuse, et soovime elada veidi teistsugust elu, kuni veel jaksame füüsiliselt aktiivsed olla. Meile meeldib rattaga sõita, joosta ja matkata ning kindlasti ei meeldi meile see sügistalvine pimedus ja niiskus, millest Eestis paraku pääsu ei ole. Oleme oma rahaasjad organiseerinud selliselt, et püsikulud oleksid võimalikult väikesed ja proovime toimetada oma sissetulekute piires.

Pärast kuueaastast matkaautos elamise kogemust tunneme, et oleme selle eluviisiga harjunud ja see sobib meile vähemasti praegusel hetkel suurepäraselt.