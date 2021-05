FOTOD | Selle aasta esimene ilupidu: tunnustatud elustiilibränd esitles julmusevabu juuksevärve

Värvimisprotsessi juhtinud ELEVEN Australia rahvusvaheline koolitaja ja brändisaadik Melvin Royce Lane tutvustas muuseas ka 2021. aasta soengutrende. “Värske muutus meie kodusele “karantiinivälimusele” on kindlasti lühikeste soengute trend ning laines pikad juuksed. Loomulikult on ka moes “kodune segamini” krunn, mis jätab mulje, et sind ei huvita oma soeng, kuigi tegelikult huvitab küll,” sõnas Melvin.