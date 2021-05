Tartu- ja Viljandimaal käivad 22 moeteemalise lühifilmi võtted

Täna alustab filmivõtteid Viljandi Kultuuriakadeemia moeetendus OmaMood, kes koostöös Ukraina režissööri Bohdana Korohodiga filmib 3 täispika päeva jooksul 7 moelooja värske loomingu.

Kuigi Estonian Fashion Festivali korraldusjuhi Kaari Soosalu sõnul on käesolev aasta olnud kultuurisektori jaoks üle ootuste keeruline, loodab kogu meeskond värskete lühifilmidega selleaastaseid vaatajate numbreid siiski ületada. „Sellel suvel oleme seadnud eesmärgiks ületada kasvõi natukenegi eelmise aasta vaatamiste arvu. 2020. aastal vaatas ühte moešõud otseülekande vahendusel ligi 100 000 inimest üle terve Baltikumi! Usume, et see on teostatav,“ lisas Soosalu.

Väga omanäoliste lahenduste poolest tuntud Kõrgema Kunstikooli Pallas moeetendus Mood-Performance-Tants suudab üllatada ka see aasta. Etenduse produtsendi Kerli Jõe käe all tuuakse innovatsioon meile koju: „Mood-Performance-Tants 2021 meeskond lähtub praegusest piiratud olukorrast nii kunstilises kui korralduslikus plaanis. Nõue hajutada riske andis meile suurepärase võimaluse genereerida värskeid ja originaalseid lahendusi etenduse ülesehituses juba eelmisel aastal. Kuna läbi aastate on MPT üheks eesmärgiks olnud pakkuda publikule uut kogemust ja värsket vaatenurka, siis tänavu valmib MPT 360° virtuaalne reaalsus.“ Moeetenduse võtted algavad 30. mail Eesti Rahva Muuseumi lennujaama aladel.

Antoniuse moeetendusel esitletavad kollektsioonid saavad koostöös produktsioonifirmaga Ö stuudio aga väga praktilise mõõtme. Produtsent Martin Kikase ja Antoniuse moeetenduse juhi Piret Vapajeva sünergias sünnib 5 lühifilmi, mis on võetud üles kodust keskkonda meenutavates võttepaikades, sh ÖÖD öömajas Käärikul ning Eesti Rahva Muuseumi ruumides. „Sellel aastal on meie põhikontseptsioon kodukontor, kuna tarbija veedab praegusel ajal suurema osa oma ajast siiski kodus. Meie disainerite tööde põhjal on näha, et mood peegeldab tänapäevase inimese vajadusi ning praktilisi soove,“ rääkis Vapajeva inspiratsioonist.