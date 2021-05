Eduka eestlanna teekond L'Oreali peakontorisse: kirjutasin detailselt, kuidas asun tööle ilumaailma ja jõuan Pariisi

Aprillikuus L’Oréali Ida-Euroopa turgude jätkusuutlikuse juhiks edutatud Riti Tiimus (33) on elanud Pariisis juba pea neli aastat, terve selle aja just tuntud iluettevõtte heaks töötades. Kui varasemalt oli tema roll seotud digiturunduse ja sotsiaalmeediaga, siis hingelt suure looduse ja keskkonna huvilisena, oli ta ühel hetkel küsimuse ees: kuidas leida endale ettevõttes roll, mis teeniks just keskkonna säilimist? Selleks rolliks saigi olla vahelüli teadlaste ja kohalike turu esindajate vahel, et aidata muuta L’Oréali ja L’Oréali gruppi kuuluvate maailmakuulsate ilubrändide tegevust järk-järgult rohelisemaks.

Kuidas Riti üldse nii ihaldatud töökoha skooris, milliseid suuri tegusid enne tegi ja millest tulevikku vaadates unistab? Seda kõike ja paljut muud me temalt ka küsisime.