Meigikunstnik ja laulja Tuuli Rand testib maailma populaarsemaid jumestustooteid: kas nimekad brändid on ostmist väärt?

Jeffree Star on vast igale naisele teada-tuntud YouTube’i iluguru, kelle tooted saavad tihtipeale viie minutiga müüdud, kui need müüki saabuvad. Ta on tõestanud ennast nii meikarina kui ka ausate review’dega ja on selles osas enda brändi ning toodetega tõeline perfektsionist! Jeffree puhul on highlighter alati üheks põhiliseks komponendiks. Ta lubab naisele sära ja seda sa tema toodetega päris kindlasti ka saad. Valisin tooniks Neffree ja see on imeliselt heleroosalillaka helgiga highlighter,mida saab suurepäraselt ka lauvärvina kasutada. Pakend on imeline ja toote kogus nii suur, et sellest jätkub mulle mitmeks aastaks või lausa terveks eluks!





Tolmpuuder, mis on kindla peale minek

Anastasia Beverly Hills tolmpuuder

See on suurim puudripakend, mida elus näinud olen ja see sobib mulle imeliselt, sest tihtipeale saab loose powder mul liiga kiiresti otsa! Tolmpuuder on küll asi, mida alati lavale minnes kasutan, et kinnitada meik ja matistada kõik läikivad kohad. Toon on imeline, hajub nahka veatult ja Anastasia kvaliteet on väga tugev. Tema toodetega ei saagi mööda panna.

Parim ei ole alati kõige kallim

E.L.F. Cosmetics 16hr Camo peitepulk

TikTok on ammu E.L.F.-i tooteid täis ja jumal tänatud, et neid lõpuks Douglasest osta saab! Üks parimaid dupe’e Tarte peitepulgale, superhea katvusega, hajub imeliselt nahka ja hinnavahe on märgatav! Head tooted ei pea alati ülikallid olema, väga häid leide on ka odavamate brändide seas. Seda soovitan VÄGA!

Väga suur üllataja

E.L.F. Cosmetics Liquid matt huulepulk

Olen alati perfektse nude-toonis huulepulga otsingul. Minu totaalne lemmik on muidugi Anastasia Pure Hollywood, aga oleme ausad, olen vägagi rahul E.L.F.-i omaga. Väga suur üllataja! Aplikaator on imeliselt hea ja toon on väga lähedal minu nahatooniga perfektsele nude’ile. Veidi pruunikama alatooniga, ei kuivata liigselt huuli ja soovitan soojalt!

Ideaalne päikesepuuder leitud

Bobbi Brown päikesepuuder