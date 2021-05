"Nad lihtsalt ei meeldi mulle." Staarid, kes on otsustanud mitte lapsi saada, põhjendavad oma otsust

Nii mõnigi maailmakuulus staar on võtnud vastu kindla otsuse mitte lapsi saada. Oprah Winfrey, Betty White ja Sarah Silverman on näiteks mõned neist, kes on otsustanud hoopis karjääri kasuks, ning Chelsea Handler ja Seth Rogen ei soovinud oma käesolevat elustiili laste nimel ohverdada.