Alisa Grabovaja, kes võitleb tänases finaalis Vene räppari südame eest: tundsin end kui Alice Imedemaal, kes jälitas jänest

Populaarse USA tõsielusarja “Poiss­mees” Vene versiooni “Холостяка” pääsemine tuli talle endalegi üllatusena. “Холостяка” casting’u kuulutus jäi Alisale silma Instagramis ja ta otsustas kohe, et peab proovima.

Saates käib võitlus tuntud räppari ja meele­lahutaja Timati südame nimel ja kuigi Alisa nendib, et päris armastust otsima ta saatesse ei läinud, siis südant ravima küll. “Üsna vulgaarne oleks öelda, et lähen tõsielusarja armastust otsima… Nii see ju ei käi. Olin läinud lahku oma poiss-sõbrast ja vajasin ellu midagi uut. Ütlesin selle mõtte uni­versumile välja ja nii see võima­lus tuligi,” jagab naine.

Alisa räägib loos, kuidas toimus saate casting ja miks valiti välja just tema, milline räppar Timati tegelikult on ja kuidas sai ta päriselt läbi teiste osalejatega. Muuseas avaldab ta, milline kuulsus on talle tänaseks osa saanud ning räägib pikemalt ka modellimaailmas töötamisest ja oma ambitsioonidest. “Olin just saanud 17aastaseks ja see oli hullumeelne,” tõdeb ta. “Nii noorelt moemaailma sattumine ja mööda ilma reisimine tähendab, et kasvad kiiresti suureks."