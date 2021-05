Neli optikakauplust, kust leida kõik vajalik oma silmade heaks!

Silmade tervise puhul on ülimalt oluline teadmine, et sinu prillipoel on kogemusi. Eesti Optik on vanim kodumaine prillipood, mis annab meile julguse öelda, et kogemusi on meil tõepoolest igaks olukorraks. Meie töötajad on läbinud erinevaid koolitusi, mis annavad oskuse leida kiire ja sobiva lahenduse iga kliendi personaalsest soovist või vajadusest lähtuvalt.