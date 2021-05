Halle Berry avaldas, milline dieet on aidanud tal juba 30 aastat diabeeti ohjes hoida

See tähendab, et Berry järgibki kõrge rasva- ja madala kalorisisaldusega keto dieeti. “Kuna ma olen diabeetik, on toitumine suur osa mu elust,” lisas Halle. Keto dieet annab talle võhma juurde ja vähendab söögiisu ning ta usub, et just see on aidanud tal hästi vananeda.