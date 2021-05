40 riiki läbi käinud Keili Sükijaineni ei peata ka koroona! Tema 6 head reisinippi

Kuigi koroonapandeemia ajal on ka Keilil reisimisi vähem olnud, siis ei ole viirus seiklusi täielikult pausile pannud. „Mul oli Balile minek juba ammu planeeritud ja teadsin, et jään pikemaks hooajaks. Eks aeg näitab, kuidas me koroona tingimustes nüüd suvel reisima hakkame, aga üks mis kindel, tuleb kaitsta ennast ja teisi. Olla isolatsioonis nii minnes kui ka tulles, kanda maski, pesta käsi ning vältida suuri rahvakogunemisi,“ kirjeldas Sükijainen. Ta lisas, et tal on tõsiselt hea meel, et on viimaks ka koroona vastu vaktsineeritud, sest sel moel muutub elu uuenenud maailmas palju lihtsamaks.