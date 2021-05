Haiguste puhul võib saunas käimine enesetunnet oluliselt parandada. Kõik, mida selle kohta teada

Lõõgastumine on hea nii kehale kui vaimule — juba ainuüksi saunas istumiseks aja võtmine on aeg, mille pühendad puhkamisele. See vähendab stressi ja ärevust, parandab saavutusvõimet ja loovust, langetab vererõhku ja normaliseerib südame tööd. Lisaks on leitud, et regulaarne saunas käimine suurendab valgete vereliblede hulka, mis aitavad haigusetekitajatega võidelda.

Sauna tervistav mõju

Saun mõjub hästi meie südamele, sest kuuma ja külma vaheldudes veresooned vaheldumisi ahenevad ja laienevad. See teeb veresooned vastupidavamaks ja treenib ka südamelihast, mis peab meie kehas rohkem verd pumpama.