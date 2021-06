Tiina Talumehe õppetundide rohke aasta: ma ei ole valmis pea 25 aastaga omandatud kogemusi prügikasti viskama

Kodumaise moekunsti jaoks on viimane aasta olnud üpris keeruline — inimesed veedavad rohkem aega kodus, ära on jäänud mitmed iga-aastased moesündmused ja aeg on möödunud kohanemise tuules. Kohanema on pidanud ka Eesti üks armastatumaid moekunstnikke Tiina Talumees (47).