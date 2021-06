Veel üks suhtemaailma uus trend: aeg on normaliseerida kolmiksuhted!

Viimastel aastatel oleme näinud mitmeid kolmiksuhteid, näiteks 2020. aastal oli ühes sarja “House Hunters” episoodis kolmiksuhtes olevad armunud ning 2019. aasta Cosmopolitanis tunnistas näitleja Bella Thorne, et ta on samaaegselt kahe inimesega suhtes olnud. Kolmiksuhted on jõudnud ka Netflixi läbi sarjade nagu “Elite” ja “The Politician” ning sel aastal tehti ajalugu Californias, kui kolmiksuhtes olevad lapsevanemad kanti kõik lapse sünnitunnistusele.

Märke kolmiksuhete eksisteerimisest pärineb juba Vana-Kreeka ja Vana-Egiptuse aegadest ning isegi Piiblist. 1940ndatel varjunime all “Wonder Womani” loonud William M.Marston olu samuti suhtes kahe naisega: oma abikaasa Elizabethi ja naisega, kel nimeks Olive Byrne. Seega, tegemist ei ole täiesti uue fenomeniga ja täna pole tegemist ka millegi harukordsega.