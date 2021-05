TÜDRUKUD TESTISID | Kolm võimalust saada endale kuldne jume olukorras, kus päike jääbki pilve taha

NAKED TAN Dark pruunistav vaht

Naked Tani pruunistavat vahtu eristab teiste seast see, et sellel pole tugevat ja spetsiifilist pruunistustoote lõhna. Lisaks on toode täiesti orgaaniline, veganlik ega ole loomade peal testitud. Vaht on rohelisel baasil, mis on meie keha vastandtoon, mis tähendab, et päevitus ei jää kunagi kollane, nagu võib juhtuda siis, kui kasutada vahtu, mis on punasel baasil.