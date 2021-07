INTERAKTIIVNE KAART | Ülle Lichtfeldt ja Anett Kulbin annavaid ideid, kuhu Põhja-Eestis suvel minna

Ülle Lichtfeldti

Lääne-Virumaa ja Rakvere

Põhja-Eesti sünonüüm on Ülle jaoks meri. “Alati kui reisilt tulen, siis esimese asjana pean saama mere äärde. Kas Võsule, Käsmu, Eismale või Vainupeale. Siis saan aru, et olen jõudnud päriselt koju.” Ülle kodu on Läsna-Loobu küla, mis sai mõne aasta eest aasta küla tiitli. “See on hääde, toredate inimestega kogukond. Siin tehakse näitemängu, on suure­päraste näitlejatega Läsna teater, tegutseb laulukoor ja üleüldse elab selles külas palju toredaid ja häid inimesi.”

Põhja-Eesti rannad kutsuvad ikka ja jälle tagasi. “Eriti muljetavaldav on Ontika pankrannik, kus asuvad nii Põhja-Eesti pankranniku kui ka Baltimaade kolm kõrgeimat juga: Valaste, Saka ja Karja­oru. Rannajoon on seal täiesti eriline, taimestik ainulaadne.” Ontika paekaldal seistes on Üllel tunne, nagu oleks jõudnud maailma lõppu.